Amici 23: SPOILER anticipazioni quarta puntata del Serale! Chi è stato eliminato?

Si sono da poco concluse le registrazioni della quarta puntata del Serale di Amici 23: secondo le indiscrezioni questo è ciò che dobbiamo aspettarci di vedere nel quarto appuntamento del talent show che andrà in onda sabato 13 aprile in prima serata, come di consueto, su Canale 5.

A quanto pare, l’ospite musicale della serata sarà Gaia Gozzi e l’ospite comico sarà Vincenzo De Lucia, mentre non mancheranno i problemi tecnici in studio (cosa che probabilmente non vedremo nel montaggio di sabato sera): durante le riprese, c’è stato un problema con la grafica e Maria avrebbe perso le staffe per qualche minuto. Inoltre, a quanto pare, la ballerina che dovrebbe sostituire Gaia non ballerà. La puntata è, poi, andata avanti.

Prima manche

Dopo che i giudici decideranno quale busta estrarre, a sfidarsi sarà la squadra Cuccarini-Lo contro Zerbi-Cele. Nel corso della prima sfida Mida canterà Tití Me Preguntó di Bad Bunny contro Petit e quest’ultimo avrà la meglio. La seconda competizione darà spazio al guanto di sfida sull’improvvisazione tra Sophia e Marisol in cui Sophia vincerà: questo farà nascere una discussione tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano. La terza sfida prevederà un altro guanto di sfida (con protagonista Francesca Tocca) tra Mida e Holden in cui vincerà Mida. Al ballottaggio andranno Petit, Holden e Marisol e l’eliminato della prima manche sarà Petit.

Seconda manche

Per la seconda manche scenderanno in campo i Cuccarini-Lo contro Zerbi-Cele che vinceranno: nella prima sfida tra Sarah e Dustin sarà quest’ultimo ad avere la meglio. La seconda sfida vedrà scontrarsi Sophia e Holden e sarà Sophia a vincere. La terza sfida tra Sarah e Marisol verrà vinta da quest’ultima. Sarah andrà al ballottaggio finale.

Terza manche

A sfidarsi, questa volta, saranno gli Zerbi-Cele contro i Petti-Todo: durante le sfide si batteranno Martina e Dustin e quest’ultimo avrà la meglio. Successivamente, Lil Jolie in duetto con Martina perderà contro Marisol. Al ballottaggio andranno Martina e Lil Jolie: Martina si salverà e Lil Jolie andrà al ballottaggio finale.

Ballottaggio finale

Il ballottaggio finale, quindi vedrà come protagonisti Lil Jolie, Petit e Sarah: Petit sarà il primo a salvarsi e a rischiare l’eliminazione finale saranno Sarah e Lil Jolie!

