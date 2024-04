Amici 23: SPOILER! L'eliminato della quarta puntata del Serale! La segnalazione

Dopo aver scoperto cosa succederà nel prossimo appuntamento del talent show con il riassunto della quarta puntata del Serale di Amici 23, arrivano ulteriori indiscrezioni che svelerebbero il nome dell’eliminato di Amici 2024. Ecco tutto ciò che sappiamo.

A differenza delle prime due puntate, anche questa volta dovrebbe esserci una sola eliminazione: andiamo a scoprire come si è concluso il ballottaggio finale e, quindi, il nome del presunto eliminato nella quarta puntata del Serale di Amici 23. Ieri sera 11 aprile è stata registrata la puntata del Serale che vedremo, in prima serata, sabato 13 aprile: tra guanti di sfida dei professori, discussioni, sfide tra gli allievi e problemi tecnici, anche alla fine di questo appuntamento un allievo dovrà lasciare per sempre la Scuola di Amici.

Nella prima manche si confronteranno le squadre di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini contro quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e l’eliminato provvisorio sarà Petit. Nelle atre due manche, invece, ad andare al ballottaggio finale saranno Sarah e Lil Jolie. A salvarsi per primo, sarà Petit e partirà la sfida tra le due allieve: Sarah canterà Cruel Summer (di Taylor Swift), Cuore e Touché, mentre Lil Jolie si esibirà con The Black Horse, Because The Night e Follia. Stando alle segnalazioni, quindi, a dover abbandonare il talent e la casetta sarà proprio Sarah! Sarà davvero lei a dover rinunciare al sogno della vittoria finale? Lo scopriremo solo domani sera in prima serata, come di consueto, su Canale 5.

