Amici, via Arisa, ecco Elodie e Raimondo Todaro: cosa cambia nello show di Canale 5

In vent'anni di messa in onda Amici ci ha inevitabilmente abituato ad un bel po' di cambiamenti, con Maria De Filippi che, in effetti, ha rappresentato l'unica vera costante dal 2001 ad oggi. In attesa dell'avvio della nuova stagione televisiva, dunque, scopriamo insieme cosa cambierà nel corso della prossima edizione del programma.

Lo show diventato negli ultimi tempi obbiettivo di Amazon Prime Video dirà prima di tutto addio a uno dei suoi elementi più importanti: stiamo parlando di Arisa, che per la seconda volta lascerà la cattedra per far posto ad un nuovo arrivo che, secondo alcune voci non ancora confermate, potrebbe rispondere al nome di Stefano Di Martino.

Già accertata è invece un'altra new entry, o meglio un altro grande ritorno: l'edizione 2021/2022 di Amici accoglierà infatti Elodie, la cantante e showgirl fresca di esperienza al Festival di Sanremo e che proprio dal celebre talent di Maria De Filippi mosse i suoi primi passi nel corso della quindicesima edizione del programma.

L'altro nuovo arrivato è invece un volto noto strappato alla concorrenza: si tratta di Raimondo Todaro, recentemente coinvolto in una polemica con Milly Carlucci dopo il suo addio a Ballando con le Stelle. Due nomi che lasciano intendere la voglia di pensare in grande: vedremo quali saranno le altre sorprese che ci riserverà questa nuova edizione di Amici.