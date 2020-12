Amici, Arisa è la nuova prof di canto: 'ho fatto il provino due volte e mi hanno scartata'

Arisa riparte da Amici di Maria De Filippi. La cantante, vincitrice di Sanremo ed ex giudice di X-Factor, ha annunciato che entrerà nella scuola di canto di Canale 5 nelle vesti di professoressa. Arisa si è detta profondamente felice per l'opportunità concessale dalla De Filippi ed ha svelato un simpatico retroscena.

In un'intervista rilasciata al settimanale Chi di Alfonso Signorini, infatti, Arisa ha spiegato che da giovane più volte ha tentato di entrare ad Amici, ma è stata scartata dalla giuria.

"Ci ho provato anche io che avrò avuto circa 16 anni. E anche una volta a 17 anni, mi pare. Comunque, in un'occasione avevo i codini ed in un'altra i capelli rosa. Ma non ero pronta, quindi non ho rimpianti" ha spiegato.

Sul rapporto con Maria De Filippi, ha affermato che "lei non ha bisogno della forza per farsi rispettare. Tu la stimi e la rispetti perché se lo merita. Mi sento molto orgogliosa del fatto che mi abbia affidato i suoi ragazzi, sapendo quanto tiene ai loro. E non voglio deludere nessuno, né loro, né me stessa, né lei. Maria, anzi, mi piacerebbe che mi volesse un po’ di bene, perché io gliene voglio tanto”.

Insomma, dopo il passaggio di Emma ad X-Factor, Arisa fa il percorso inverso.