Amici: il commovente ringraziamento di Rafael Quenedit per il suo compleanno

Chi ha seguito la scorsa edizione di Amici 18 conoscerà sicuramente il ballerino cubano Rafael Quenedit, un ragazzo disciplinato e umile, che grazie al suo talento ed alla sua voglia di mettersi in gioco, è arrivato ad altissimi livelli a solo un anno dalla sua partecipazione al talent show condotto da Maria de Filippi.

Attualmente Rafael è primo ballerino a Cuba, e questo è solo l'inizio della sua carriera come professionista, che deve tutto al programma di Canale 5, senza il quale non avrebbe potuto raggiungere questi traguardi nella sua vita, com'è lui stesso a riferire.

Il ragazzo, che ha da poco compiuto gli anni, ha voluto commemorare queste sue vittorie professionali e ringraziare il programma tv Amici durante il giorno del suo compleanno, in un commovente post pubblicato sul suo profilo Instagram: "Oggi è un giorno speciale per me, il mio compleanno. In questo giorno però un anno fa mi accadde qualcosa di molto importante per la mia carriera come ballerino, conquistai la categoria ballo nel programma Amici 18. Fu un regalo che mi fece la vita e che non dimenticherò mai. Voglio ringraziare a tutte quelle persone che hanno fatto il possibile perché questo sogno si avverasse. Grazie di cuore Amici e Giuliano Peparini, e anche ai miei genitori che mi hanno messo al mondo, e principalmente alla vita. Tanti auguri a me".

Rafael non è tra i partecipanti all'edizione Amici Speciali, programma che vede tra i concorrenti i partecipanti alle scorse edizioni, ormai diventati professionisti in canto e danza. Fa parte invece del cast del programma un altro ballerino concorrente dell'ultima edizione dello show Amici 19, il fumantino Javier Rojas che ha già fatto parlare di sé un'altra volta prima dell'inizio del vip talent.