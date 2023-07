Amici, Maria De Filippi 'tradita' da chi meno se l'aspettava

Impazza in questi giorni il toto-TV: con la composizione dei palinsesti televisivi infatti iniziano a circolare rumor sulle mosse delle varie emittenti e sui volti che passeranno da Rai a Mediaset e viceversa. Nelle ultime ore si è fatto largo un rumor, firmato Dagospia, secondo cui un nome molto legato a Maria De Filippi sarebbe passato in Rai.

Nell’articolo firmato da Giuseppe Candela si parla di Arisa: la cantante più volte era stata data lontano dal programma condotto da Maria De Filippi, ma a quanto pare questa volta avrebbe deciso di lasciare Amici. Rosalba Pippa, questo il nome all’anagrafe della cantante, infatti, dovrebbe figurare tra i giudici di The Voice Kids: non si tratta della prima volta che viene avanzato il rumor e già negli scorsi giorni Davide Maggio aveva fatto il suo nome come. L’articolo di Dagospia parla di trattative alle fasi finali e mancherebbe solo la firma sul contratto.

Il tradimento sicuramente sarà difficile da digerire per Maria De Filippi, non solo per il legame con Arisa ma anche perchè dovrebbe passare ad un diretto concorrente.

Per la De Filippi non si tratta dell’unica gatta da pelare e negli scorsi giorni si era parlato anche di un possibile allontanamento di Tina Cipollari da Uomini e Donne qualora nondovesse frenare le esagerazioni. Il diktat sarebbe arrivato dall’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi.