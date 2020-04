Amici Speciali: annunciato il cast del nuovo programma di Maria De Filippi

Partirà a Maggio il nuovo show di Maria De Filippi, battezzato Amici Speciali, che vedrà la partecipazione di tanti ballerini e cantanti che sono diventati famosi grazie al talent show. La direzione artistica ha annunciato il cast dei partecipanti, ed i primi dettagli.

Sarà ovviamente presente la vincitrice di Amici 2020 Gaia Gozzi, ma non sarà l'unica dall'ultima edizione del programma. Maria De Filippi infatti ha scelto anche Javier Rojas, il vincitore del circuito di ballo, oltre che i professionisti Andreas Muller, Gabriele Esposito ed Umberto Gaudino.

Spazio anche per il professore Stash, con i suoi The Kolors. Dalle edizioni precedenti troveranno spazio Alessandro Gaudino, Alberto Urso che di recente ha partecipato a Sanremo 2020, Giordana Angi ed Irama. Presente anche Michele Bravi, già vincitore di X-Factor 2013 ed il rapper Random. L'annuncio è arrivato attraverso il video Instagram che trovate in calce, condito dalla didascalia "distanti ma Amici e ora insieme per l’Italia! Loro sono il cast di #AmiciSpeciali e li vedremo presto sul palco pronti più che mai a regalarci mille emozioni”.

Maria De Filippi in precedenza aveva spiegato che si tratterà di una sorta di Amici All Stars, e rappresenta un modo per "fare qualcosa anche per l'emergenza che stiamo vivendo".