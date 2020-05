Amici Speciali: il ballerino Javier Rojas di nuovo in mezzo alla bufera, scopriamo perché

Quest'anno Amici 19 ha visto trionfare Javier Rojas per la sezione danza, ballerino latinoamericano con formazione classica (mentre il circuito canto è stato vinto da Gaia).

L'artista, nel corso del programma tv di Maria de Filippi, è stato un personaggio controverso e criticato per il suo atteggiamento impertinente che sconfinava nell'arroganza. D'altro canto è stato anche molto amato, e la produzione dello show l'ha scelto per partecipare come professionista all'edizione di "Amici Speciali" che partirà tra poche settimane.

E' recente la notizia che vede Javier nuovamente in mezzo alle polemiche per un'altra provocazione arrivata tramite i suoi social. Durante Amici 19 il ballerino sdegnava alcuni elementi della danza chiamati giri cubani, che riteneva fossero inutili per la formazione di un artista completo.

Pochi giorni fa, però, ha pubblicato un suo scatto in sala prove mentre eseguiva proprio i giri cubani, foto che ha subito acceso la discussione. A rispondere ironicamente è stato il suo avversario nel talent show Rafael Quenedit commentando: "I famosi ‘giri cubani’ che per il ballerino del secolo non valevano nulla", battuta alla quale il ballerino cubano non ha risposto.

Insomma, Javier Rojas continua a far parlare di sé, e certamente non possiamo aspettarci una partecipazione tranquilla al programma TV "Amici Speciali", visto il carattere caliente del ballerino.