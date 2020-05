Amici Speciali: ecco chi sono i quattro finalisti del talent di Maria de Filippi

Il nuovo format del venerdì sera Amici Speciali sta per giungere alla conclusione. Il programma dei talenti ideato da Maria de Filippi ha riscosso un buon successo di pubblico, che nonostante le limitazioni televisive previste in questo periodo di emergenza sanitaria ha raggiunto, solo ieri sera, più di tre milioni di telespettatori.

In questa ultima puntata i concorrenti, che ricordiamo sono tutti precedenti partecipanti alle edizioni di Amici, si sono sfidati, si può dire, all'ultimo ballo (o all'ultimo canto) per poter raggiungere la vetta nella classifica di coloro che sarebbero passati in finale, che si disputerà il prossimo venerdì 5 giugno sempre alle 21.25 su Canale 5.

Chi sono dunque i finalisti di questa prima edizione di Amici Speciali? Sono stati eliminati quasi tutti i concorrenti, e solo quattro sono riusciti a superare il critico giudizio del pubblico da casa. Per i cantanti Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random non ci sarà sfida nel prossimo appuntamento, e nemmeno per i ballerini Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino e Javier Rojas, che parteciperanno però tutti come "braccio destro" dei concorrenti in gara.

Sul podio, invece, e pronti a sfidarsi nella prossima puntata vedremo i cantanti Michele Bravi, Irama, i Kolors e il ballerino Alessio Gaudino. Una finale tutta al maschile, peccato. Toccherà a loro sfidarsi a colpi di note o (nel caso di Alessio Gaudino) di bacino per conquistare la vittoria finale dello star talent di Maria de Filippi.

E nelle puntate del programma tv Maria de Filippi si è divertita a prendersi gioco di ospiti e concorrenti: Sabrina Ferilli e lo scherzo shock ad Amici Speciali, oppure anche l'ultima vincitrice di Amici, Gaia Gozzi ha subito uno scherzo ad Amici Speciali.