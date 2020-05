Amici Speciali, polizia in studio: lo scherzo shock a Sabrina Ferilli in diretta TV

Apertura shock per la seconda puntata di Amici Speciali, lo show in prima serata di Maria De Filippi. Come sempre, all'amata conduttrice piace prendere in giro la sua amica Sabrina Ferilli, che si ritrova spesso ad essere la vittima ignara dei suoi scherzi.

Già durante lo show Amici 2020 Maria De Filippi era solita burlarsi dell'attrice, e gli sherzi non mancano nemmeno in un altro dei programmi tv di cui Queen Mary è in giuria, Tu Si Que Vales, dove le due colleghe si punzecchiano a vicenda per tutta la puntata.

Stavolta la De Filippi l'ha fatta grossa: proprio in procinto di iniziare la puntata, infatti, Sabrina Ferilli viene bloccata dalla polizia poco prima di entrare in studio, con l'accusa di aver fatto promozione illecita di prodotti dimagranti. Raggiunta da Maria, appare visibilmente provata e nervosa, e cerca invano di spiegare agli agenti che non sa come sia possibile l'accaduto, e sollecita le forze dell'ordine a lasciarla andare perché deve iniziare la diretta.

Maria de Filippi, notando la sua agitazione, le spiega che è tutto uno scherzo, e la situazione si rilassa un po', anche se la Ferilli in un primo momento appare nettamente turbata dall'accaduto, e confessa di essere arrabbiata con Maria :"A te ti ha preso la mano" dice, ricordando tutti gli scherzi cattivi della conduttrice. Ma tutto è poi tornato alla solita atmosfera scherzosa, e il talent show è proseguito senza altri intoppi.

Amici Speciali ha un cast di ex concorrenti del programma tv, alcuni di recente partecipazione, altri appartenenti alle scorse edizioni del talent "Amici di Maria de Filippi". L'ultima vincitrice dello show Gaia Gozzi ha devoluto il montepremi in beneficenza.