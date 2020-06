Amici Speciali, Sabrina Ferilli si vendica di Maria de Filippi con uno scherzo in diretta

Venerdì è andata in onda la finale del vip talent "Amici Speciali", condotto da Maria de Filippi su Canale 5. Come sempre non sono mancati i momenti di ilarità durante la puntata, che ha visto Irama come vincitore assoluto.

E a proposito di scherzi, questa diretta finale ha dato molta soddisfazione a Sabrina Ferilli, che si è finalmente potuta vendicare di tutti gli scherzi subiti da Maria de Filippi in queste ultime settimane: come dimenticare la polizia negli studi di Amici Speciali per il crudele scherzo subito dall'attrice?

Stavolta, però, le due colleghe ed amiche hanno giocato una partita ad obbligo e verità. Arrivato il turno della De Filippi, la conduttrice si rifiuta di rispondere alla domanda posta dalla Ferilli, che sarebbe "Qual'è il tuo collega che non sopporti?". Maria preferisce l'obbligo piuttosto che dover rispondere, e questo prevede che Maria venga "spernacchiata" per 10 secondi da un suo collega in collegamento telefonico.

Squilla il telefono, e non appena dall'altra parte rispondono la De Filippi dice "Chi è?", al ché la voce maschile ribatte "Veramente avete chiamato voi, chi siete?", ma Maria lo riconosce subito "E' Carlo Conti! Senti, è quella scema della Ferilli, stiamo facendo un gioco e mi dovresti spernacchiare per 10 secondi", ma Carlo Conti ha un'altra idea "Visto che Panariello ha un debito nei miei confronti, sarà lui a farlo!", e parte il countdown dello scherzo.

E terminano anche le puntate dello show televisivo Amici Speciali, pieni di momenti allegri sebbene la produzione si sia dovuta adattare alle misure di sicurezza anti Covid, che però non hanno ostacolato la riuscita del programma. E sempre in tema di talent, Alessandro Cattelan ci dice quando sapremo i nomi dei giudici di X Factor 2020.