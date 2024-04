Amici: Veronica Peparini e Andreas Muller celebrano il primo mese delle gemelle! Il video

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono conosciuti grazie al talent show Amici: la coppia aveva poi annunciato la gravidanza di Veronica a Verissimo, durante l’intervista di Silvia Toffanin. I due, quindi, sono diventati genitori di due meravigliose gemelle: Penelope e Ginevra. Ecco come hanno festeggiato il primo mese di vita delle bimbe.

Andreas Muller e Veronica Peparini sono genitori ormai da un mese e sono letteralmente innamorati delle loro figlie. Il ballerino, in particolare, non perde occasione di immortalare e condividere col pubblico i momenti più importanti passati con le bambine. Veronica, invece, è una mamma molto premurosa secondo Muller, che la definisce “una supereroina”.

Proprio nelle scorse ore, l’ex volto di Amici ha pubblicato un tenero video sul proprio profilo Instagram: il motivo è celebrare il primo mese di vita di Penelope e Ginevra. Il video comincia con Peparini - che all’epoca aveva ancora il pancione - mentre abbraccia il suo compagno. Quando i due si dividono, però, ecco che si ritrovano a stringere tra le braccia le due gemelle. La didascalia che accompagna questo dolcissimo post è la seguente: “A casa, sfatti e senza trucco né parrucco, in pigiama e senza esser passati davanti allo specchio per sistemarci… Oggi un mese dalla vostra nascita”. La dedica social ha fatto impazzire i fan della coppia che hanno commentato il post con frasi come “Siete stupendi proprio perché sfatti e in pigiama come il 99% dei genitori in quei momenti!”. Intanto, qui sotto trovate il tenero video in questione.

