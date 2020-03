L'amicizia unisce Rey e il resto del gruppo in Star Wars Galaxy of Adventures

Dopo aver scoperto le vie della Forza in un episodio dedicato a Rey, Star Wars Galaxy of Adventures ci fa assistere al combattimento tra il gruppo di protagonisti e il Primo Ordine.

L'amicizia è stato sempre un valore importante in quella galassia lontana lontana, e come sottolinea il narratore: "Le missioni pericolose richiedono un lavoro di squadra". Per questo vediamo Rey, Finn, Poe Dameron, Chewbacca e BB-8 unirsi e collaborare per sfuggire dalle grinfie degli stormtrooper del Primo Ordine in una missione di recupero dati. Dopo un inseguimento nella neve e un combattimento a distanza a colpi di blaster, i nostri eroi riescono a giungere a destinazione: salgono a bordo del Millennium Falcon e lasciano il pianeta.

Anche in questo caso la serie, pubblicata sul canale Youtube di Star Wars Kids, riesce a rendere in maniera vivace e sintetica il lato avventuroso che caratterizza l'universo ideato da George Lucas. Come recita la didascalia, "Galaxy of Adventures è una serie di corti animati che celebrano i personaggi e le storie di una galassia lontana lontana, utilizzando uno stile chiaro e colorato, tanta azione, e uno sguardo ai più grandi temi della saga!".

L'episodio su Darth vader e Kylo Ren ci ha offerto un bel riassunto del rapporto tra i due villain appartenenti invece al lato oscuro della Forza.