Un grande amico di Oliver Queen sta per voltargli le spalle: chi sarà?

Per Freccia Verde i pezzi sono ormai quasi tutti schierati e a soli cinque episodi dal finale definitivo di stagione gli schieramenti sono delineati... O forse no? La sinossi del prossimo episodio di Arrow suggerisce che sia ancora possibile rimescolare le carte in tavola e, purtroppo per Oliver, un inaspettato tradimento è dietro l'angolo.

In "Reset" il personaggio di Lyla (Audrey Marie Anderson), leader di A.R.G.U.S. e moglie di John Diggle (David Ramsey), giocherà un tiro sinistro ad Oliver (Stephen Amell) che sarà posto difronte ad una sofferta scelta da cui dipenderà la sua stessa vita. Solo una è la via d'uscita da questa spinosa situazione e non è la prima volta che l'eroe incappucciato affronta qualcosa del genere.



L'episodio segna anche il ritorno di David Ramsey dietro la cinepresa: il regista ha già diretto alcuni degli episodi più belli della precedente stagione e adesso torna e a lui si deve la scelta di puntare su una maggiore introspezione dei personaggi, innovazione di cui Arrow ha decisamente giovato.



Il sesto episodio andrà in onda il 26 novembre in concomitanza con la prima parte del finale di metà stagione di The Flash, intitolato "L'ultima tentazione di Barry Allen". A precederlo, ci sarà la 8x05 di Arrow in cui tornerà un personaggio storico della serie ed Oliver potrà contare su due preziosi alleati.



Intanto, Crisi sulle Terre Infinite è alle porte: i primi tre episodi saranno trasmessi su The Cw l'8, 9 e 10 dicembre, rispettivamente in Supergirl, Batwoman e The Flash e solo a gennaio gli episodi conclusivi con Arrow e DC Legends of Tomorrow.