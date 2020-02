Amir Wilson di His Dark Materials rivela di non sapere se ci sarà una terza stagione

Per i fan di His Dark Materials, l'arrivo di una terza stagione dovrebbe essere qualcosa di scontato, soprattutto considerando le intenzioni degli autori, che tra prima e seconda stagione copriranno i primi due volumi della trilogia di Phillip Pullman e dunque ci si aspetterebbe che anche Il cannocchiale d'ambra riceva lo stesso trattamento.

Ma, nonostante il rinnovo da parte della BBC per una seconda stagione, avvenuto ancor prima del debutto dello show, non c'è alcuna conferma che ci sarà una continuazione, anche se l'attore Amir Wilson (Will Parry) ha spiegato che "se ne parla di continuo".



Wilson ha toccato l'argomento durante un'intervista per Radio Times, in cui ha dichiarato circa il futuro di His Dark Materials: "Non lo so. Mi spiego, spero che ci sia una terza stagione, se ne parla di continuo, ma non lo so". Una delle ipotesi per questa sorta di clima di incertezza è che la decisione finale verrà presa con l'arrivo della seconda stagione, in base agli ascolti che riuscirà a fare. Dopo una buona partenza, infatti, con il finale di stagione His Dark Materials ha visto un calo del 43% dell'audience, una fuga di spettatori probabilmente sopperita solo in parte da chi ha deciso di continuare a seguirla in streaming.



Wilson ha fornito anche una piccola anticipazione di cosa ci aspetta nella prossima stagione: "è più grande, migliore, più oscura, molto più oscura". Non manca poi una descrizione in tre parole: "avventura, coraggio... e lame".



Ricordiamo che His Dark Materials 2 è previsto per l'autunno.