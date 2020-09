Ammirate la Justice League dell'Arrowverse in questo epico fan poster

Il mega-crossover in cinque parti dello scorso anno, Crisi sulle Terre Infinite, ci ha dato un assaggio di quella che potrebbe essere la versione dell'Arrowverse della Justice League, che una fan ha voluto raffigurare nel poster che trovate qui dopo il salto.

Sembra passata una vita da Crisi sulle Terre Infinite, eppure era appena lo scorso dicembre/gennaio.

Nonostante ciò, ne sono cambiate di cose da allora nell'Arrowverse, a partire dal nome stesso dell'universo di supereroi DC ora rinominato CWverse.

Dalla formazione di Earth-Prime, infatti, e dalla presentazione di quella che poteva essere la Justice League televisiva (live-action) che mancava dai tempi di Smallville, abbiamo avuto l'abbandono da parte di Ruby Rose del ruolo di Batwoman (sostituita però da Javicia Leslie) e il recente annuncio della conclusione di Supergirl, mentre non sappiamo ancora nulla sul potenziale spin-off di Arrow, Green Arrow and The Canaries.

Ciononostante, è bello poter rivedere tutti insieme gli eroi che ci hanno accompagnato negli ultimi anni in questo poster fanmade, pubblicato dall'artista Sonia Kupi su Reddit.

Presenti all'appello, oltre agli eroi titolari dei vari show, anche il Martian Manhunter di David Harewood, la White Canary di Caity Lotz e il Green Lantern che i fan sperano diventi David Ramsey. A raccogliere il testimone per il Green Arrow di Stephen Amell, invece, c'è Katherine McNamara, interprete di Mia.

E voi, che ne pensate? Con tutti questi cambiamenti, quanto dovremo attendere per vedere una nuova versione della Justice League su The CW?