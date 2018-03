Ammiriamo l'aspetto di John Noble nelle nuove foto di Legends of Tomorrow!

La rete statunitenseha rilasciato trailer e foto per "”, l’episodio diche sarà trasmesso la prossima settimana e che appunto vedrà la comparsa “fisica” della nota star australiana.

L’attore ha già prestato la propria voce a Mallus, l’antagonista della stagione in corso, ma la produzione ha voluto escogitare un modo affinché il fan-favorite potesse comparire sul set anche in carne ed ossa. A giudicare da una foto in particolare, il suo aspetto non sarà molto diverso da quello sfoggiato ne “Il Signore degli Anelli”, dove appunto interpretava il ruolo del sovrintendente di Gondor, Denethor.



Sembra poi che la timeline dell’Arrowverse finirà ulteriormente nel caos, di conseguenza le Leggende dovranno utilizzare dei metodi alquanto unici per risolvere la situazione. Foto e trailer rivelano che il team di Sara Lance (Caity Lotz) dovrà fronteggiare la minaccia rappresentata da Mallus, una nuova sfida da parte del terrificante Gorilla Grodd, e la decisione di Amaya Jiwe/Vixen (Maisie Richardson-Sellers) di provare a rimediare ad una sconvolgente morte avvenuta nell’episodio trasmesso soltanto ieri.

A tal proposito, le Leggende e l'Ufficio del Tempo si vedranno costrette a unire le forze e schierare in campo una squadra davvero vasta e competente, di cui farà parte persino Rip Hunter (Arthur Darvill). Grodd tenterà infatti di assassinare un giovane Barack Obama, costringendo gli eroi di DC Comics a tentare il tutto per tutto per salvare il futuro presidente degli USA.



Di seguito, intanto, vi proponiamo la sinossi ufficiale del prossimo episoido.

“VEDERCI DOPPIO - Data l’instabilità della timeline, le Leggende devono affrontare contemporaneamente due anacronismi per poter tenere a bada Mallus. Sara (Caity Lotz) e Rip (la guest star Arthur Darvill) si alleano per impedire a Grodd (la guest star David Sobolov) di raggiungere un certo obiettivo, lasciando a Nate (Nick Zano) e Wally (Keiynan Lonsdale) il compito di impedire ad Amaya (Maisie Richardson-Sellers) di cambiare il proprio futuro.



Nel frattempo, le Leggende credono di aver trovato un modo per distruggere Mallus, ma dovranno stringere una difficile alleanza con uno dei loro nemici. Prenderanno parte all’episodio anche Brandon Routh, Dominic Purcell e Tala Ashe. Ralph Hemecker ha diretto l’episodio scritto da Keto Shimizu & James Eagan.”

Legends of Tomorrow va in ogna ogni lunedì su The CW, mentre l'episodio "Guest Starring John Noble" verrà trasmesso il 2 aprile.