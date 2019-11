Ammiriamo David Lynch e Sheryl Lee in due video esclusivi dal set di Twin Peaks 3

In attesa del cofanetto blu-ray che conterrà le tre stagioni televisive e il film Fuoco cammina con me, il portale Entertainment Weekly ha pubblicato in esclusiva due video riguardanti le riprese dell'ultima stagione di Twin Peks dove sono presenti il regista David Lynch e l'attrice Sheryl Lee.

Era il lontano 1990 quando per la prima volta negli Stati Uniti andava in onda Twin Peaks, la serie TV che avrebbe cambiato il modo di concepire i prodotti seriali e che ancora oggi fa sentire la sua influenza. Dopo essersi interrogati per mesi su chi si nascondesse dietro l'omicidio della sfortunata Laura Palmer (Lee) e dopo l'agghiacciante finale della seconda stagione, due anni fa, nel 2017, il celebre regista è tornato con una terza stagione che ha mantenuto fede allo spirito originale della serie.

In attesa che i fan possano mettere le mani su Twin Peaks: From Z to A, questo il nome dell'edizione speciale in blu-ray, in arrivo il prossimo 10 dicembre e con all'interno del materiale extra come alcune scene eliminate, possiamo osservare il lavoro svolto da Lynch, Lee e il resto della troupe durante le riprese.

Il primo video è ambientato all'interno della famosa Loggia Nera, il luogo dove dimorano gli spiriti soprannaturali della mitologia di Twin Peaks, che si presenta come di consueto con il pavimento in bianco e nero, le tende rosse, la lampada, le poltrone nere e la statua. Si può vedere il regista dare il via alle riprese e allo stesso tempo dare le indicazioni a Sheryl Lee che si alza dalla poltrona e si sposta verso dietro.

Il secondo video è invece meno onirico ma sempre molto particolare. Si può vedere un gruppo di attori, in cui è presente anche Kyle MacLachlan, camminare facendo una sorta di 'trenino', il tutto sotto lo sguardo di Lynch che in modo visibilmente soddisfatto esclama 'Felicità, felicità, felicità'.

Per poter visionare i due video vi rimandiamo al link alla fonte in calce all'articolo. Per quelli che hanno trovato la nuova stagione troppo enigmatica, vi segnaliamo la presenza di un video su Youtube che spiega Twin Peaks, mentre tra coloro che non hanno apprezzato l'ultimo lavoro di David Lynch vi ricordiamo le dichiarazioni di Alan Moore su Twin Peaks 3.