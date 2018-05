Ammiriamo il nuovo look sfoggiato da un personaggio ricorrente di Supergirl

La rete statunitense The CW ha rilasciato le prime foto promozionali tratte da "Make It Reign”, il penultimo episodio della terza stagione di Supergirl, che verrà trasmesso il prossimo 11 giugno. Uno di questi, in particolare, ci mostra il costume sfoggiato da un personaggio del serial recentemente rientrato in scena...

Al momento non sappiamo molto circa il contenuto del suddetto episodio ma, a giudicare dalle foto visionabili in calce all’articolo, il ritorno di Kara Danvers (Melissa Benoist) su Argo potrebbe durare persino meno del previsto. Gli scatti ci mostrano invero Kara indossare di nuovo il costume dell'eroina Supergirl e aggirarsi apparentemente sul suolo americano.



Assieme alla ragazza, tuttavia, è possibile ammirare anche sua madre, Alura Zor-El (Erica Durance), che per l’occasione sfoggia un look alquanto diverso da quello che abbiamo potuto ammirare nello scorso episodio. Il personaggio adotterà infatti un costume molto simile a quello utilizzato nei fumetti DC Comics: che voglia unirsi anche lei alla battaglia condotta da sua figlia, Mon-El (Chris Wood) e Alex Danvers (Chyler Leigh) contro la Worldkiller Reign (Odette Annable)?



Sebbene Supergirl sia entrata in possesso della particolare roccia kryptoniana che si crede possa salvare Sam da Reign, la cura potrebbe infatti non funzionare, costringendo i vari eroi della Terra (e non solo) ad unire le forze contro la tremenda criminale.