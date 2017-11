Ammiriamo le prime foto tratte dalla season premiere di Black Lightning!

Nelle ultime ore, il networkha rilasciato un set di foto tratte dalla season premiere di Black Lightning , il nuovo show supereroistico targato DC Comics che il prossimo gennaio esordirà sull’omonima rete statunitense. Nell’attesa, diamo un’occhiata ai suoi personaggi principali!

In onda dal prossimo 16 gennaio, Black Lightning seguirà le avventure di Jefferson Pierce (Cress Williams), un padre di famiglia, nonché preside in un liceo di Los Angeles, che nasconde un segreto. Nove anni fa, l’uomo era un supereroe in grado di controllare i fulmini - un potere che ha utilizzato per tenere sicure le strade della sua città, nei panni del vigilante chiamato appunto Black Lightning. Sebbene Pierce ritenesse ormai finiti i suoi giorni da vigilante, non esiterà un solo istante a rivestire nuovamente i panni dell’eroe pur di salvare la figlia in pericolo.



Le foto disponibili in calce all’articolo, ci permettono di dare uno sguardo ad alcuni degli attori principali coinvolti nel progetto, incluso lo stesso Pierce con indosso l costume di Black Lightning. Nafessa Williams interpreta Anissa Pierce, la figlia maggiore dell’eroe, mentre China Anne McClain è Jennifer, la secondogenita. James Remar interpreta invece Peter Gambi, uno dei più cari amici Jefferson e che, di conseguenza, conosce il suo segreto. Marvin "Krondon" Jones III, infine, sarà Tobias White, il pelato leader di una gang di criminali nonché arcinemico del vigilante.



Salim Akil, scrittore e produttore esecutivo del serial, dirigerà l’episodio pilota. Recentemente ha rivelato il suo obiettivo è creare un Black Lightning televisivo che infonda la stessa speranza trasmessa dall'originale personaggio dei fumetti DC Comics.