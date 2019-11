Ammiriamo i primi concept art di Peggy Carter in What if...?

Nelle scorse settimane Hayley Atwell aveva rivelato che il suo personaggio in What if...? sarebbe stato molto diverso, e dopo aver visto i primi spezzoni della puntata dedicata a Peggy Carter non possiamo che darle ragione.

Come potete vedere nei tweet presenti in calce alla notizia, la nuova supereroina chiamata Capitan Carter sarà pronta a difendere il mondo dalle minacce più pericolose insieme al compagno Steve Rogers, che per l'occasione sarà pronto a combattere utilizzando una particolare armatura. Questo è il primo sguardo che i fan delle serie TV Marvel hanno potuto dare allo show che esplorerà diversi universi alternativi, nell'episodio dedicato al personaggio di Hayley Atwell scopriremo come sarebbe cambiata la storia se il siero del supersoldato fosse stato utilizzato su Peggy Carter invece che sul futuro Capitan America. Nelle varie storie gli appassionati vedranno anche T'Challa in versione Star Lord, sarà lui a guidare quindi i Guardiani della Galassia.

In una notizia che ci racconta i retroscena di Marvel What if...? possiamo leggere qualcosa in più riguardo l'Osservatore, entità di nome Uatu responsabile per l'andamento del Multiverso, e che esplorerà le diverse realtà in cui vedremo importanti cambiamenti nel mondo dei supereroi Marvel.

Non sappiamo ancora la data di uscita della serie animata che sarà presente su Disney+, nuova piattaforma streaming prodotta dalla Casa di Topolino, indicata per ora con un generico 2021.