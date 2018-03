Ammiriamo il trailer dell'ultimo episodio di X-Files con Gillian Anderson

ha rilasciato un nuovo trailer per il finale dell’undicesima stagione di, che come sappiamo potrebbe anche rivelarsi la stagione conclusiva dello show. Quel che è certo è che questo sarà l’ultimo episodio in cui vedremo l’attricevestire i panni di Dana Scully.

Composta da dieci episodi soltanto, l’undicesima stagione X-Files è stata prodotta dai veterani Chris Carter e Glen Morgan, e ha visto tornare le star David Duchovny e Gillian Anderson negli storici ruoli agli agenti dell’FBI Fox Mulder e Dana Scully, mentre Mitch Pileggi è Walter Skinner. I nuovi episodi hanno inoltre visto la partecipazione delle guest star Annabeth Gish, Robbie Amell, Lauren Ambrose, Karin Konoval, Barbara Hershey, Haley Joel Osment e William B. Davis.



La serie di X-Files è stata originariamente lanciata nel settembre del 1993, e la sua influenza, nel corso delle sue nove stagioni iniziali, è cresciuta a dismisura, raggiungendo ogni angolo del globo e permettendo allo show di diventare uno dei drama televisivi di maggior successo di tutti i tempi. Il serial, che ad oggi ha ottenuto sedici Emmy Awards, cinque Golden Globes ed un Peabody Award, segue le vicende gli agenti speciali dell’FBI Mulder e Scully, i quali indagano su casi inspiegabili - i cosiddetti “X-Files” - che appunto implicano fenomeni paranormali.

Nel 2016, X-Files è stato seguito da 16 milioni di telespettatori, mentre lo scorso anno è stato il secondo drama televisivo più guardato della stagione. È stata anche la serie più commentata via Twitter. Dal momento che l’attrice Gillian Anderson, lo scorso gennaio, ha annunciato la propria intenzione di lasciare per sempre il proprio ruolo, l’undicesima stagione potrebbe risultare l’ultima.

Qualora questo scenario fosse confermate, sareste pronti a dire (di nuovo) addio a X-Files?