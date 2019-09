Amnesia: in arrivo una nuova serie drammatica dai produttori di Gomorra

E' Deadline a rendere noto che la Beta Film, una delle case di produzione che ha realizzato Gomorra, collaborerà con il banner croato Drugi Plan per Amensia, nuova serie drammatica che affronterà temi quali i rifugiati di guerra e il traffico di droga nell'Europa sud-orientale.

Composta da 6 episodi, la serie sarà diretta da Goran Gajić (The Beat) e vedrà come protagonisti Branka Katić (Captain America: The Winter Soldier), Tihana Lazović (The High Sun) e Aleksandar Cvjetković (The Paper).

Amnesia inizierà con il figlio 17enne di un ex sindaco che si risveglia da un come dopo un brutale pestaggio senza ricordare chi lo ha attaccato. Ciò dà il via alla rivelazione di una serie di oscuri segreti in una piccola città del confine croato, dove le autorità locali traggono profitto dal traffico di droga e dai rifugiati che arrivano dal sud Europa, dal Medio Oriente e dall'Africa per approdare in Austria o Germania.

Le riprese dello show partiranno il prossimo marzo al Parco nazionale dei laghi di Plitvice, uno dei percorsi utilizzati dai rifugiati in fuga dalla Syria e altre zone devastate dalla guerra. Drugi Plan, la cui serie The Paper è stata da acquisita da Netflix, ha realizzato la prima serie targata HBO nella regione, Success.

Gomorra, già rinnovata per una quinta stagione, è tornata in onda su Sky lo scorso maggio con quarta stagione di cui potete leggere la nostra recensione.