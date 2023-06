Among Us, il popolare videogame diventerà presto una serie TV!

Uno dei percorsi obbligati dei videogame è quello della trasposizione televisiva: quel destino è toccato anche a Among Us, il popolare gioco che diventerà una serie TV.

Lo show è attualmente in fase di sviluppo per CBS: la collaborazione tra CBS Eye Animation Productions e lo studio di sviluppo di giochi Innersloth porterà alla serie animata basata sul gioco, la cui popolarità è esplosa durante la pandemia da Covid-19. Il creatore della serie Owen Dennis sarà il produttore esecutivo mentre Titmouse, che ha lavorato a show come Big Mouth, si occuperà dell'animazione della serie TV. Il gioco ha raggiunto così tanto successo da far parte di un easter-egg in Glass Onion: pare che non ci sia stato proprio verso di imparare a giocare a Among Us a Angela Lansbury!

Ma di cosa parlerà la nuova serie TV animata basata su Among Us? Probabilmente lo show riprenderà il gioco di delitti e investigazioni che ha conquistato tutto il cast di Knives Out 2! L'obiettivo principale di Among Us è scoprire chi è l'impostore il cui compito è sabotare i compiti della navicella spaziale e uccidere i propri compagni di squadra prima che questi completino i rispettivi compiti.

La serie si trova ancora in una fase iniziale dunque non è stata ancora rilasciata una data di uscita.