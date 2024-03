Among Us, svelato il cast della serie animata! Ci sono Elijah Wood e una star Marvel

L'annuncio di una serie TV di Among Us ci colse un po' impreparati un po' di mesi fa, essendo ormai finito da un po' di tempo il periodo d'oro del comunque popolarissimo videogioco protagonista di un vero e proprio boom durante gli anni della pandemia. Da allora, comunque, dello show non abbiamo saputo più nulla... Fino a pochi istanti fa!

La prima domanda che ci si pone in questi casi riguarda, ovviamente, il cast: la risposta ci è stata recapitata questo pomeriggio, ed è decisamente soddisfacente! Nell'annunciare i protagonisti della serie, CBS ha infatti confermato di aver fatto le cose decisamente in grande.

Il primo nome è quello di Elijah Wood: il Frodo de Il Signore degli Anelli capitanerà una squadra composta da colleghi di un certo livello, da quel Randall Park noto soprattutto ai fan Marvel (è Jimmy Woo nel franchise), a quelli DC e a quelli di The Office (impossibile non pensare al suo Jim asiatico) ad Yvette Nicole Brown (Community), fino a quella Ashley Johnson vista pochi mesi fa nella prima stagione di The Last of Us.

Un cast di tutto rispetto, insomma, per una serie che non può non suscitare la nostra curiosità: quale sarà la trama dello show? In che modo un gioco come Among Us riuscirà a reggere un simile adattamento? Per tutte queste risposte non ci resta altro da fare che pazientare!

