Among Us, tre nuove aggiunte al cast della serie con Elijah Wood! I nomi delle new entry

Continua a prendere forma Among Us, la serie animata targata CBS che adatterà l'omonimo videogioco che ha spopolato in tutto il mondo soprattutto durante il periodo della pandemia: proprio in queste ore sono infatti stati annunciati tre volti nuovi che andranno a completare un cast che già in partenza annoverava un po' di grandi nomi.

Durante le scorse settimane attori come Elijah Wood e Randall Park erano stati annunciati nel cast di Among Us, lasciando effettivamente ben sperare sulla voglia di CBS di puntare in alto: ai due attori già nominati e ad Ashley Johnson ed Yvette Nicole Brown sono andati quindi ad aggiungersi oggi Dan Stevens, Liv Hewson e Kimiko Glenn, rispettivamente noti soprattutto per i loro ruoli in Downton Abbey, Yellowjackets e Orange is the New Black.

Scendendo nel dettaglio, a Stevens toccherà dare a voce a Blue (medico, ma con un dottorato in poesia), mentre Hewson darà voce a Black (geologa) e Glenn a Cyan (gemmologa). Il plot di Among Us è semplice: a bordo di un'astronave cominciano ad avvenire degli strani omicidi e ai membri dell'equipaggio toccherà quindi scoprire chi è l'impostore che si cela tra loro. Sarà abbastanza per ricavarne una serie capace di appassionare i fan? Staremo a vedere!

Su HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (4K UHD) è uno dei più venduti di oggi.