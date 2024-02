Un amore, il gran finale: trama e anticipazioni degli ultimi 2 episodi

Dopo il successo degli episodi 3 e 4 di Un amore, l'acclamata serie tv Sky con protagonisti Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti è giunta al gran finale, con le ultime due puntate che andranno in onda da domani 1 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo sulla piattaforma NOW.

Dalle anticipazioni fornite da Sky per le due puntate finali, veniamo a sapere che Ale (Stefano Accorsi) e Anna (Micaela Ramazzotti) dovranno prendere un'importante decisione che segnerà la loro relazione e le loro vite e capire se per loro esiste una strada da percorrere insieme o se, ancora una volta, la vita li dividerà.

Vedendo Guido (Alessandro Tedeschi) allontanarsi da lei, Anna capisce che vuole cercare di salvare il suo matrimonio prima che sia troppo tardi e abbandona Ale proprio nel momento in cui lui deve affrontare un dolore enorme. È il momento di separarsi di nuovo: Ale decide di lasciare una città che non sente più sua e cambiare vita. Rivedrà Anna solo due anni dopo, durante uno sciopero, quando entrambi rimarranno bloccati in aeroporto e avranno un’ultima chance di dirsi tutto quello che hanno taciuto per una vita intera.

Per altri contenuti ecco tutto quello che dovete sapere su Un amore se volete recuperare la serie nella sua interezza.