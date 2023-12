Un amore: scoprite la nuova serie Sky con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti

Oltre a The Regime con Kate Winslet, nuova serie tv di HBO, il 2024 di Sky si arricchisce anche con Un amore, nuova serie con Stefano Accorsi presentata ufficialmente in queste ore.

La nuova serie Sky Original arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a febbraio 2024: Un amore è una serie creata da Enrico Audenino e Stefano Accorsi, diretta da Francesco Lagi e scritta da Enrico Audenino, Giordana Mari, Teresa Gelli, Francesco Lagi, Stefano Accorsi, e racconta la storia di un amore che resiste al tempo e alla distanza, ambientata fra Bologna e la Spagna e raccontata in sei episodi lungo due linee temporali distinte.

Il cast è guidato da due degli attori più amati del cinema e della tv italiani, Stefano Accorsi (La dea fortuna, Veloce come il vento, L’ultimo bacio, 1992-1993-1994) e Micaela Ramazzotti (La pazza gioia, La felicità, Gli anni più belli, La tenerezza): entrambi vincitori del David di Donatello, i due interpreti saranno i protagonisti Alessandro e Anna. Nel cast anche Alessandro Tedeschi (Blocco 181, Il Colibrì, Chiamami ancora amore) che interpreta Guido, il marito di Anna, Andrea Roncato (Ricordati di me, Il cuore grande delle ragazze, Il Signor Diavolo) e Ivan Zerbinati (La Porta Rossa 3, Il ragazzo invisibile – Seconda generazione, Non mi lasciare). Con loro anche Luca Santoro e Beatrice Fiorentini nei panni dei giovani Alessandro e Anna, e la partecipazione di Ottavia Piccolo (7 minuti, Tu la conosci Claudia?, La famiglia), che nella serie sarà Teresa, madre di Alessandro.

Per altre serie tv esclusive in arrivo su Sky e NOW scoprite di cosa parla Dostoevskij, la prima serie tv dei Fratelli D'Innocenzo.