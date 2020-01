L'amore di Tarantino per il cinema in una featurette di C'Era Una Volta A... Hollywood

Curiosità, retroscena, interviste, dietro le quinte e scene tratte dall'ultima pellicola girata da Quentin Tarantino, C'Era Una Volta A... Hollywood, compongono assieme a molto altro la nuova featurette diffusa da Sony Pictures.

Si intitola "Lettera d'amore alla realizzazione dei film", la featurette di C'Era Una Volta A... Hollywood, il film nominato a 10 Premi Oscar scritto, diretto e ideato da Quentin Tarantino.

In circa 30 minuti, Quentin e i protagonisti, i produttori, e le scene stesse della pellicola ci raccontano nei modi più diversi l'amore del regista per la sua creatura, per il cinema e la storia di Hollywood.

"Ci sono così tanti dettagli della storia Hollywood in questo film, e anche se non li cogli o non li comprendi tutti, ti rendi comunque conto dell'amore autentico che c'è dietro" afferma Leonardo DiCaprio, che nel lungometraggio interpreta Rick Dalton, un attore alla deriva che tenta di riconquistare il suo posto nel firmamento di Hollywood.

"Il 1969 è tutto intorno a te, gli ambienti, la musica... Sembrava di essere lì. Era incredibile!" aggiunge Margot Robbie, la Sharon Tate di Tarantino.

Nel video si esplorano anche i personaggi principali, la loro personalità, come sono stati pensati e interpretati. Viene dato spazio ai costumi, alle scenografie e agli aspetti chiave del film.

Se dunque volete fare una full-immersion nel mondo di C'Era Una Volta A... Hollywood prima della notte degli Oscar il prossimo 9 febbraio, non c'è occasione migliore.