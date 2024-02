Un amore: trama e anticipazioni per gli episodi 3 e 4 della serie Sky

Un amore è la nuova serie Sky con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, che tornerà con il terzo e il quarto episodio da domani 23 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Nelle due nuove puntate settimanali Ale e Anna iniziano una relazione clandestina, ma se lui sembra pronto a investire su questo rapporto, lei, che ha molto di più da perdere, è spaventata: passano per la prima volta un weekend insieme, ma la loro fuga romantica non andrà come avevano sperato. Se Ale (Stefano Accorsi) è pronto a rimettersi in gioco per cercare di vivere finalmente la sua storia con Anna (Micaela Ramazzotti), lei invece si trova in difficoltà al pensiero di perdere la sua stabilità: un weekend fuori città in un agriturismo sembra l’occasione perfetta per mettere alla prova il loro amore ma la realtà è pronta a riportarli bruscamente con i piedi per terra.

Un amore è prodotta da Sky Studios e Cattleya, ed è creata da Stefano Accorsi e Enrico Audenino, diretta da Francesco Lagi e scritta da Enrico Audenino, Giordana Mari, Teresa Gelli, Francesco Lagi, Stefano Accorsi. Nel cast, oltre ai pluripremiati Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, entrambi vincitori del David di Donatello, anche Alessandro Tedeschi, Andrea Roncato, Ivan Zerbinati e Camille Dugay.

