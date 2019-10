Amy Adams e Laura Dern produrranno l'adattamento televisivo di The Most Fun We Ever Had

Secondo quanto rivelato da Deadline, Amy Adams e Laura Dern produrranno l'adattamento televisivo del romanzo The Most Fun We Ever Had, scritto da Claire Lombardo, la quale si occuperà lei stessa di svolgere il ruolo di sceneggiatrice.

Lo show, che è stato commissionato dalla HBO, vedrà la Lombardo ricoprire anche il ruolo di produttrice. Il romanzo racconta una storia che si svolge nell'arco di oltre cinquant'anni e conseguentemente si dipana e coinvolge più generazioni di personaggi. Al centro della trama ci sono quattro sorelle, ognuna alle prese con il felice matrimonio dei propri genitori, le cui vite tranquille vengono sconvolte dal ritorno inaspettato del figlio di una di esse, dato in adozione quindici anni prima. Il romanzo è stato pubblicato lo scorso giugno dalla casa editrice Doubleday, debuttando ai vertici della classifica dei libri più venduti del New York Times.

Tra gli showrunner coinvolti anche Anya Epstein, già autrice per The Affair e In Treatment, che ricoprirà anche un ruolo da produttrice. Per quanto riguarda la Dern e la Adams, entrambe non sono nuove alle collaborazioni con la HBO, in quanto la prima è stata tra le star del cast principale di Big Little Lies andata in onda per due stagioni, mentre la seconda è stata la protagonista dell'adattamento di Sharp Objects, del quale era anche tra le produttrici esecutive, e grazie a cui ha conquistato sia la nomination ai Golden Globe che allo Screen Actors Guild Award e ai Critics’ Choice.

Rivedremo presto Amy Adam sul grande schermo in Woman in the Window diretto da Joe Wright e con nel cast anche Gary Oldman e Julianne Moore. A causa dell'accordo tra Disney e Fox, l'uscita della pellicola è stata rinviata alla prossima primavera. La Adams ha anche da poco terminato le riprese di Hillbilly Elegy, film Netflix che la vedrà al fianco di Glenn Close.

Laura Dern sarà invece al cinema il prossimo novembre (e a dicembre su Netflix) con Storia di un matrimonio, il nuovo film di Noah Baumbach con Adam Driver e Scarlett Johnasson presentato a Venezia e di cui potete già leggere la nostra recensione.