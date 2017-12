Amy Jackson ci parla di Imra e di come i fan di Supergirl abbiano reagito al suo arrivo

I fan di Supergirl hanno appreso con immenso stupore il ritorno di un certo personaggio del cast, ma soprattutto sono rimasti sconvolto dalle rivelazioni effettuate al suo rientro. L’attrice, che nel serial interpreta una delle new entry, ci parla proprio di queste scoperte e della reazione dei fan.

Sicuramente l’avrete già capito, ma naturalmente parliamo di Mon-El e del suo improvviso ritorno a National City. Interpretato da Chris Wood, il principe di Daxam ha rivelato di aver trascorso sette anni in un lontano futuro e di essersi nel frattempo sposato con la collega Imra Ardeen/Saturn Girl, uno dei membri fondatori della leggendaria Legione dei Super-Eroi creata dallo stesso Mon-El.



Dal momento che alcuni fan hanno reagito molto male alle suddette scoperto, inviando all’attrice Amy Jackson dei messaggi piuttosto seri, la stessa, durante il segmento “Film Friday” di BBC Radio 1xtra, ha spiegato che alcuni fan credono che la storyline sia reale: “Dovreste vedere i tweet che ricevo. Credono che la storyline sia vera, ma io lo adoro perché mi aiuta a calarmi nella parte e il fatto che i fan siano così attaccati [allo show] mi spinge ad essere più passionale. Però i fan non sono troppo entusiasti della trama, di quello che sta accadendo al momento su Supergirl. Ciononostante, deve continuare. Aspettate gennaio e vedrete cosa succederà.”



Mentre il personaggio interpretato dalla Jackson ha inevitabilmente creato una frattura tra Mon-El e Kara Danvers/Supergirl (Melissa Benoist), il suo commento finale sembra voler lasciare qualche speranza ai fan della coppia. Una teoria di cui vi abbiamo parlato in un recente articolo, se ricordate, sosteneva ad esempio che Saturn Girl stia utilizzando i suoi poteri mentali per far credere a Mon-El di essere sposato con lei. La stessa Jackson, in più occasioni, ha infatti risposto ai fan che le cose sarebbero migliorare e che la storia sia molto più complicata di quanto possa apparire.



Di certo ne sapremo di più nel prossimo episodio di Supergirl, quando Mon-El e la Legione dei Super-Eroi scenderà per le strade di National City per affrontare la terribile Reign (Odette Annable): la nuova criminale che nello scorso episodio è riuscita a piegare persino la Ragazza d’Acciaio.