Amybeth McNulty, da Chiamatemi Anna al coming out: vita e carriera della giovane attrice

Nota principalmente per il ruolo dell'orfanella Anna Shirley Cuthbert in Chiamatemi Anna, serie tratta dal romanzo Anna dai capelli rossi cancellata da Netflix negli ultimi mesi del 2019, Amybeth McNulty ha iniziato a recitare alla tenera età di 6 anni.

I primi ruoli della giovane attrice irlandese-canadese classe 2001 risalgono però al 2014, anno in cui è apparsa nel cortometraggio A Ricky Undertaking e nella sua prima serie televisiva, Agatha Raisin, in cui ha vestito i panni della protagonista da piccola. Un anno più tardi è apparsa negli show The Sparticle Mystery e Clean Break, mentre nel 2016 ha recitato nell'horror Morgan con Kate Mara.

Nel 2017 poi è arrivata la svolta della sua carriera, con Netflix che l'ha scelta come protagonista di Chiamatemi Anna (in originale "Anne With an E"), serie che però è stata interrotta dal colosso dello streaming dopo 3 stagioni e un totale di 27 episodi.

Il successo ottenuto dallo show, la cui cancellazione è stata "contestata" anche da Ryan Reynolds, in ogni caso ha fatto conoscere la McNulty in tutto il mondo, e infatti ha già preso parte a due pellicole in arrivo prossimamente, Maternal e Black Medicine, entrambe in fase di post-produzione come riportato da IMDb.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l'attrice ha celebrato il mese del Pride rivelando ai fan di essere bisessuale. Dopo aver pubblicato su Instagram la foto di un cartellone con scritto "Anne is bi as hell", infatti, la McNulty ha fatto ufficialmente coming out sul suo profilo Twitter: "Beh, credo di aver fatto accidentalmente coming out. Buon mese del Pride cari."