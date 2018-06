Ana Coto e Tomas Arana potrebbero prendere parte a Doom Patrol, il nuovo serial DC Comics

La serie televisiva dedicata al gruppo supereroistico Doom Patrol di casa DC Comics comincia a prendere il via, e recentemente si sono tenute altre due audizioni per assegnare i ruoli dei personaggi chiamati Crazy Jane e Niles Caulder aka Il Capo. Tutti i dettagli dopo il salto!

Visionabile sul portale di Omega Underground, un video ci mostra l’attrice americana Ana Coto (DisCONNECTED, Ouija) competere per il ruolo di Crazy Jane, mentre Tomas Arana (Guardiani della Galassia, Il cavaliere oscuro - Il ritorno, Il gladiatore) potrebbe rimpiazzare Bruno Bichir nei panni di Niles Caulder/Capo.

Mentre il video di Arana è stato privatizzato, quello di Coto ci mostra il personaggio di Crazy Jane prendere vita. Come i lettori DC Comics già sparanno, Jane è una metaumana affetta da un disturbo dissociativo dell'identità, e le sue sessanta personalità diverse dispongono ciascuna di poteri diversi.

Di seguito ve ne proponiamo la sinossi ufficiale.

“Doom Patrol vedrà degli eroi riluttanti in una posizione che non si sarebbero aspettati. Chiamati all’azione da Cyborg, riceveranno una missione difficile da rifiutare, ma anche un avvertimento altrettanto difficile da ignorare: le loro vite non saranno mai più le stesse.”

Doom Patrol verrà trasmesso su DC Universe, la nuova piattaforma di streaming annunciata qualche mese fa da DC Comics.