Anakin affronta il pericolo nella nuova clip di Star Wars: The Clone Wars

LucasFilm ha pubblicato una nuova clip di Star Wars: The Clone Wars, dove si vedono Anakin e i cloni che cercano di fuggire ad un esercito di droidi dopo aver salvato Echo. Questa settimana va in onda negli Stati Uniti il terzo episodio della stagione finale, dal titolo On the Wings of Keeradaks. In Italia lo show arriverà su Disney+ dal 24 marzo.

Non proseguite nella lettura della news se non volete spoiler sulla serie. Nell'ultimo episodio Anakin e le truppe dei cloni irrompere in una base separatista, dov'è stato rivelato che Echo è ancora vivo e usato per tattiche di guerra.

Sinora il successo della serie è innegabile, anche grazie alla splendida animazione che ha conferito un valore aggiunto allo show dello Star Wars Universe.



Nell'ultimo episodio inoltre ci sono state alcune sequenze molto toccanti, come la scena tra Anakin e Padme. I cloni Bad Batch introdotti stanno diventando rapidamente i beniamini dei fan dei Paesi in cui la serie è disponibile.

E in vista del terzo episodio, intitolato On the Wings of Keeradaks, LucasFilm ha pubblicato una breve clip con Anakin e i cloni che fuggono dai droidi dopo aver trovato Echo.

Nelle ultime ore è stato spiegato come George Lucas ha influenzato Star Wars: The Clone Wars nella settima e ultima stagione, mentre Dave Filoni ha chiesto consigli a Lucas, come da lui stesso ammesso diversi giorni fa.