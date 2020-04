Anakin e Ahsoka si rincontrano nelle nuove foto di Star Wars Clone Wars 7

Dopo tantissimi anni d'attesa e la promessa dell'arrivo di questo eccitante ed esaltante momento, Star Wars: The Clone Wars è finalmente pronto ad entrare con la sua settima e ultima stagione nell'arco narrativo conclusivo della serie, l'agognato The Siege of Mandalore, e cominciano ad arrivare le prime immagini ufficiali.

Si tratta dell'arco finale della serie creata da Dave Filioni che si protrarrà lungo gli ultimi 4 episodio della stagione targata Disney+. Questo a partire dal prossimo 17 aprile, nell'episodio intitolato "Old Fried, Not Forgotten", di cui sono arrivate le prime immagini che mostrano anche una reunion molto attesa: quella tra la protagonista Ahsoka Tano e Anakin Skywalker.



Finora abbiamo assistito agli sviluppi della guerra contro la Confederazione dei Sistemi Indipendenti e trascorso un po' di tempo con il personaggio preferito di tutti, Ahsoka, che ora ha deciso di scendere in campo in aiuto di Mandalore per aiutare gli abitanti a riprenderne il controllo e sconfiggere Darth Maul.



Nel prossimo episodio vedremo l'Esercito di Droidi lanciare un assalto a Coruscant e il Generale Grievous rapire il Cancelliere Palpatine, connessione diretta con l'inizio di Star Wars: La vendetta dei Sith. E Anakin e Obi-Wan devono "solo" scegliere se aiutare Ahsoka a inseguire Maul o salvare il cancelliere. Nello spot di qualche giorno fa abbiamo comunque assistito alla reunion tra Ahsoka e Anakin, ma non sappiamo bene come procederanno le cose, anche guardando appunto all'incipit de La vendetta dei Sith.



Star Wars: The Clone Wars 7x09 approderà su Disney+ il prossimo 17 aprile. Vi lasciamo allo speciale dedicato all'importanza di The Clone Wars.