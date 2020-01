Un analista prova ad individuare l'esatto numero di abbonati a Disney+

Disney+ è già disponibile da alcuni mesi in diversi mercati del mondo e un noto analista del settore ha gestito una stima di quante persone stanno utilizzando il servizio e di ciò che la Disney può aspettarsi per il 2020.

CNBC riferisce che l'analista di Rosenblatt Securities Bernie McTernan ipotizza che il servizio di streaming registrerà altri 25 milioni di utenti entro la fine del il primo trimestre dell'anno corrente. Il numero è interessante perché supera di gran lunga le proiezioni di altre aziende, che avevano stimato una crescita di "soli" 21 milioni.

Le cose sono andate bene per la Disney nel 2019 e questa previsione getta una luce a dir poco rosea sul futuro dell'azienda, che ovviamente come sappiamo punterà tantissimo sulla sua nuova piattaforma di streaming, tanto da anticipare proprio a quest'anno l'uscita di WandaVision, attesa mini-serie Marvel Studios, studio cinematografico che col suo Marvel Cinematic Universe ha consegnato alla Disney il franchise più popolare della storia del cinema.

Declassato al secondo posto c'è Star Wars, per il quale la Disney ha ovviamente grandi progetti e, sempre nel 2020 e sempre sulla piattaforma di streaming on demand, lancerà la seconda stagione di The Mandalorian.

Tuttavia, all'inizio di questa settimana Disney+ ha riscontrato alcuni problemi quando gli utenti hanno scoperto che il servizio aveva perso alcuni titoli precedentemente disponibili sul servizio. Il problema, secondo un portavoce della Disney, riguardava gli accordi di licenza esistenti, che dovranno scadere prima che venga ripristinata l'intera gamma di titoli: tra questi citiamo Dr. Dolittle, Home Alone, Home Alone 2: Lost in New York, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, The Wonderful World of Disney: Magical Holiday Celebration e The Sandlot.

Ricordiamo che in Italia Disney+ arriverà a marzo.