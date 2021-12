Anansi Boys, due nuove aggiunte al cast della serie Amazon: ecco di chi si tratta

Nei mesi scorsi Amazon ha messo in produzione Anansi Boys, una serie tratta dall'omonimo romanzo fantasy scritto da Neil Gaiman e ora, sembra che i lavori siano quasi pronti per iniziare. Il cast dello show fortemente radicato nella mitologia africana sta prendendo forma e nelle scorse ore, è arrivato l'annuncio di due nuovi membri.

A Malachi Kirby e Delroy Lindo, si uniscono anche, come rivelato da The Hollywood Reporter, le attrici britanniche Amarah-Jae St. Aubyn e Grace Saif. La prima andrà ad interpretare Rosie Noah, un'insegnante saggia, di buon cuore e gentile, fidanzata del protagonista maschile Charlie. Invece, Grace Saif interpreterà il detective Constable Daisy Day, che si ritrova coinvolta in diversi spinosi casi, e viene presentata come una donna assai divertente ed ironica.

Il produttore esecutivo Neil Gaiman alla notizia del casting ha dichiarato: "Quando stai per lanciare qualcosa sulla scala di Anansi Boys hai bisogno di protagoniste femminili che siano complete, affascinanti e brillanti come, beh, Malachi Kirby in entrambe le sue incarnazioni. Amarah-Jae St. Aubyn e Grace Saif sono quelle donne. [Sono] entrambe attrici divertenti, oneste e brillanti, e ti innamorerai di loro nel corso dello show".

Intanto, proseguono anche i lavori per Good Omens 2, sembra proprio che questo 2022 sarà un anno molto intenso per il fumettista che, presto vedrà sul piccolo schermo anche un nuovo live-action di Sandman.