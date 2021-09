Anansi Boys, Malachi Kirby si unisce al cast: ecco che ruolo interpreterà

Pochi mesi fa Amazon Prime ha annunciato l'arrivo di Anansi Boys, serie tratta dal romanzo di Neil Gaiman. Nel cast di Anansi Boys ci sarà Delroy Lindo. Secondo quanto riportato da Variety, a lui si aggiungerà anche Malachi Kirby, che interpreterà Charlie Nancy e Spider. Conosciamoli meglio.

Come sappiamo lo show racconterà proprio la storia di Charlie Nancy, un timido ragazzo che vede la sua vita sconvolta alla morte di suo padre. Ma non è finita qui, perché proprio in questa occasione il giovane scopre di essere il figlio del dio ingannatore Anansi e di avere un fratello, Spider, che entra a far parte della sua vita fino a quel momento tranquilla, cambiandola radicalmente.

Charlie è descritto come un ragazzo goffo e stressato, che fa un lavoro che odia e deve sposarsi. Una persona comune, almeno fino all'evento scatenante. L'altro ruolo che verrà interpretato sempre da Kirby, quello del fratello Spider, sarà invece totalmente diverso. In questo caso, infatti, parliamo di un giovane potente e arrogante, assolutamente pieno di sé. Una vera sfida per l'attore, che però non dovrebbe avere problemi, come sottolineato da Neil Gaiman, che cura anche l'adattamento.

"Malachi Kirby è un attore di sorprendente sensibilità, fascino e potere" ha dichiarato Gaiman. "Avevamo bisogno di qualcuno che potesse darci l'umanità di Charlie ma anche la grande pericolosità di Spider; che potesse interpretare due personaggi molto diversi, portando avanti lo spettacolo. Abbiamo trovato Malachi, e sono così entusiasta di questo. È sorprendente." E noi, ovviamente, speriamo di scoprirlo molto presto!