Anansi Boys, Neil Gaiman annuncia la serie TV in arrivo su Amazon Prime Video!

Dopo aver annunciato a sorpresa la seconda stagione di Good Omens, Amazon Prime Video ha rinnovato la collaborazione con Neil Gaiman ordinando ufficialmente una serie TV tratta Anansy Boys, romanzo fantasy scritto dall'autore di Sandman pubblicato in Italia con il titolo di I ragazzi di Anansi.

L'annuncio arrivo direttamente da Gaiman, che co-scriverà l'adattamento insieme Lenny Harry, attore e comico britannico che ha già prestato la propria voce per narrare l'audiolibro di Anansy Boys pubblicato nel 2005. Gaiman firmerà la sceneggiatura del primo e dell'ultimo episodio.

L'episodio pilota sarà diretto Hanelle Culpepper (Star Trek: Picard), mentre il resto del team di registi include Jermain Julien e Azhur Saleem. Le riprese dovrebbero partire in Scozia entro la fine del 2021, mentre non ci sono ancora dettagli sulla data di uscita in streaming, che a questo punto però potrebbe avvenire a fine 2022/inizio 2023.

Anansi Boy racconta la storia di Charlie Nancy, un timido londinese senza particolari ambizioni la cui vita viene sconvolta quando, in seguito alla morte di suo padre, scopre di essere il figlio del dio ingannatore Anansi e di avere un fratello, Spider, il quale dice di entrare nella sua vita e renderla più interessante ma anche molto più pericolosa.

Che ve ne pare del progetto? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, vi ricordiamo che Gaiman sta lavorando anche all'adattamento Netflix di Sandman.