Anansi Boys, che fine ha fatto lo spin-off di American Gods e Sandman? Parla Neil Gaiman

Le aggiunte al cast di Anansi Boys quasi due anni fa sono state le ultime notizie che abbiamo avuto sulla serie tratta dall'opera di Neil Gaiman e prodotta da Amazon Prime Video come spin-off di American Gods. Così, lo stesso scrittore ha voluto aggiornare brevemente i suoi fan circa lo stato dei lavori sulla serie che ha già terminato le riprese.

Secondo quanto riportato da Deadline, anche l'ex co-showrunner di Good Omens Douglas Mackinnon avrebbe lasciato Anansi Boys nel novembre dello scorso anno, proprio quando il progetto era entrato in post-produzione. Nonostante la perdita di Mackinnon, Gaiman ha dato notizie positive sull'avanzamento del progetto quando un fan lo ha contattato di recente per chiedere informazioni sul suo prossimo show.

Il fan, nello specifico, ha chiesto allo scrittore: "Prima di tutto, grazie per tutto il vostro fantastico lavoro! I vostri libri e gli show rendono davvero il mondo un posto migliore! Volevo chiedervi se ci sono novità sulla serie Anansi Boys. Pensavo che venisse girata nello stesso periodo di Good Omens 2, ma sembra che non ci siano state notizie al riguardo ultimamente... Qualche idea su quando potrebbe uscire?".

Gaiman, quindi, ha risposto in maniera concisa: "Gli episodi sono stati 'bloccati' mentre ero in sciopero, e il lavoro sui VFX è in corso".

Gaiman descrive il romanzo come "probabilmente un magico-horror-thriller-romantico-commedia-familiare-epica, anche se questo tralascia le parti poliziesche e gran parte del cibo". Il libro si apre quando Charles Nancy viene a sapere che suo padre, Mr. Nancy, è morto in Florida mentre cantava al karaoke. Dopo il funerale, a Charlie viene rivelato che suo padre era in realtà un'incarnazione del dio ingannatore dell'Africa occidentale Anansi. Scopre anche di avere un fratello gemello che non ha mai conosciuto. Questo gemello, Spider, ha ricevuto tutti i poteri divini di Anansi e poco dopo arriva alla porta di Charlie intenzionato a far divertire il fratello.

I nomi di Anansi e Mr. Nancy sono stati già incontrati dai fan nell'adattamento di Prime Video di American Gods, di cui questo Anansi Boys costituisce uno spin-off.

Al momento non è stata comunicata nessuna data d'uscita per la serie.