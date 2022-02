Anatomy of a Scandal: arrivano le prime foto del thriller targato Netflix

Il celebre libro di Sarah Vaughan, Anatomy of a Scandal, diventa una serie targata Netflix. Il thriller esordirà sulla piattaforma ad Aprile, e nell'attesa vengono pubblicate le prime foto ufficiali, che troverete in fondo all'articolo.

Tutti gli episodi della serie saranno diretti da S.J. Clarkson, che da quel che sappiamo sarà presto al lavoro anche su un progetto del MCU. La serie segue James e Sophie Whitehouse, interpretati da Rupert Friend e Sienna Miller, che vivono una vita apparentemente perfetta, finché non emerge uno scandaloso segreto che riguarda James, il quale è un ministro in Parlamento. La storia della Casa Bianca si interseca con quella dell'avvocatessa Kate Woodcroft, interpretata da Michelle Dockery, che accuserà Whitehouse, creando un caso di proporzioni enormi.

"Sesso. Potere. Privilegio." questi sono i tre principi su cui si basava il romanzo, e secondo quanto dichiarato dai creatori della serie David E. Kelley e Melissa James Gibson, sarà ancora così. Tutti elementi che in qualche modo emergono dalle prime immagini, che portano per la prima volta sui nostri schermi i tre protagonisti.

"Ero una grande fan del romanzo e del personaggio che interpreto, Sophie" ha detto in un'intervista Sienna Miller. "È poliedrica e sta affrontando le conseguenze delle decisioni che ha preso nella sua vita privilegiata, che stanno tornando indietro. Ho amato l'arco narrativo e il viaggio che intraprende ed ero entusiasta di entrare in un cast e in una troupe così pieni di talento".

Adesso noi non possiamo che essere curiosi di vedere Anatomy of a Scandal, che arriverà sui nostri schermi dal 15 Aprile 2022.