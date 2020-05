Anatomy of a Scandal: gli autori di Big Little Lies e House of Cards al lavoro sulla serie

È The Wrap a rendere noto che Anatomy of a Scandal, romanzo best seller scritto da Sarah Vaughan, sarà adattato in una miniserie antologica Netflix da David E. Kelley e Melissa James Gibson, rispettivamente sceneggiatori di Big Little Lies e House of Cards.

Descritta come "una profonda serie ricca di suspense", Anatomy of a Scanal parla di uno scandalo sul consenso sessuale tra la privilegiata élite britannica e le donne coinvolte nella sua scia. Il romanzo racconta la storia di Sophia e suo marito James, un politico processato per un grave crimine, e di Kate, l'avvocato che lo sta accusando.

Lo show, composto da 6 episodi della durata di un'ora, sarà girato in Inghilterra sotto la supervisione dei due showrunner insieme ai produttori esecutivi Liza Chasin (The Loudest Voice, Baby Driver) della 3Dot Productions, Bruna Papandrea (Gone Girl, “Big Little Lies), Steve Hutensky e Allie Goss della Made Up Stories. La Vaughan e Margaret Chernin fanno inoltre da co-produttrici esecutive.

Tutti gli episodi di Anatomy of a Scandal saranno diretti da S.J. Clarkson, regista nota soprattuto per il suo lavoro in serie quali Jessica Jones, Orange is The New Black e Dexter e alla quale è stato affidato uno dei prossimi film Marvel/Sony (Madame Web?).



