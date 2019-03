Anche Chris O'Dowd è entrato nel cast di The Twilight Zone

Dopo l'ingresso di Zazie Beez nel cast di The Twilight Zone, continuano gli annunci per la serie televisiva prodotta da Jordan Peele, nonostante ormai manchino pochissimi giorni alla premiere.

Deadline riporta infatti che l'attore Chris O'Dowd ha ottenuto una parte nello show: il suo ruolo non è stato ancora rivelato, ma è stato confermato che O'Dowd sarà il protagonista della puntata The Blue Scorpion, al fianco di Amy Landecker.

L'attore 39enne, noto per i suoi ruoli nella commedia Bridesmaids del 2011 e l'adattamento televisivo di EPIX di Get Shorty, si unisce ad un cast gigantesco che include, oltre a Peele e la succitata Zazie Beetz, anche Taissa Farmiga, Jacob Trembley e John Cho. Nei giorni scorsi, poi, anche Seth Rogen si è unito a The Twilight Zone, in un ruolo ovviamente tenuto segreto.

The Twilight Zone è prodotto da CBS Television Studios ed è un reboot ufficiale della leggendaria serie televisiva fantascientifica creata da Rod Serling, che andò in onda proprio su CBS dal 1959 al 1964. Nel 1983 Steven Spielberg ha prodotto un film antologico a grande budget, Twilight Zone: The Movie, con episodi diretti da Spielberg, John Landis, Joe Dante e George Miller.

Quello ad opera di Jordan Peele è il terzo reboot televisivo per la serie, che già negli anni '80 venne riesumata dalla CBS per tre stagioni (vantando episodi diretti da cineasti del calibro di William Friedkin, Atom Egoyan e Wes Craven), e nel 2002 per una sola stagione, sul network UPN, con Forest Whitaker nel ruolo del presentatore.