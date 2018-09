Ancora foto da Daredevil 3, prime reazioni alla nuova stagione

In attesa del full trailer, continuano ad arrivare nuovi scatti dall'attesa terza stagione di Daredevil, in arrivo questo 19 ottobre su Netflix. Potete trovare le nuove foto comodamente dopo il salto.

Intanto arriva un primo commento a caldo da parte di Paul Shirey del sito web Joblo, che cosi descrive: "Ho visto i primi sei episodi di Daredevil 3 e sono strepitosi! Se siete fan di Rinascita di Frank Miller e dei villain classici di DD... allora sarete felici. Non vedo l'ora di vedere il resto della stagione. La migliore delle serie Marvel di Netflix fino ad oggi".

Queste le parole dello showrunner Erik Oleson in merito alla nuova stagione: "Matt inizia questa stagione ferito sia psicologicamente che emotivamente che spiritualmente" continua "E' arrabbiato con Dio, è arrabbiato per aver rischiato la sua vita per fare il lavoro di Dio. Matt si dirige in una direzione oscura dove si rende conto di essere incapace di essere Daredevil, terminerebbe il tutto piuttosto che andare avanti nella sua vita senza le sue abilità. Decide, dunque, di mettere da parte Matt Murdock ed essere soltanto il Diavolo, cosi da isolare la parte più solare di sé stesso".

La terza stagione di Daredevil debutterà il 19 ottobre sulla piattaforma digitale di Netflix.