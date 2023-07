And Just Like That... 2: Cynthia Nixon è dispiaciuta per il leak sul cameo di Kim Cattrall

La seconda stagione di And Just Like That... 2 ha debutttato anche in Italia con i primi tre episodi già andati in onda su Sky. Cynthia Nixon, la Miranda Hobbes del franchise ha espresso però il suo disappunto per il leak sul ritorno di Kim Cattrall e della sua Samantha temendo che, a causa di questo, il pubblico non riuscirà più a godersi la cosa.

Dopo le parole di Sarah Jessica Parker a proposito del ritorno di Kim Cattrall in And Just Like That… 2, è toccato a un’altra interprete storica del gruppo di protagoniste dell’amato franchise parlare dell'argomento.

In un’intervista, la Nixon ha raccontato il proprio dispiacere per l’informazione trapelata e come secondo lei la cosa potrà influire sulla risposta del pubblico: “Siamo rimasti davvero dispiaciuti dal fatto che sia trapelato il segreto dell’apparizione di Kim. Speravamo che fosse qualcosa di cui la gente non sarebbe venuta a conoscenza prima di aver visto l’episodio, così da generare una grande e divertente sorpresa durante la visione. Temo che con tutte le aspettative che ci sono ora la gente si chiederà il motivo di tanto clamore. È importante sapere che si tratta soltanto di un cameo molto breve e piccolo”.

Cattrall è stata completamente assente nella prima serie, e nel terzo film dedicato alla serie originale, secondo alcuni a causa di diverbi con il resto del cast.

In attesa di poter completare la visione della nuova serie sequel di Sex and the City, vi lasciamo al trailer di And Just Like That… 2.