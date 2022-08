And Just Like That... 2, John Corbett tornerà come Aidan nella nuova stagione

Non lo avevamo visto nella prima stagione di And Just Like That..., ma arriverà in tempo per la seconda: John Corbett tornerà a vestire i panni di Aidan Shaw nel mondo di Sex and the City.

Reunion romantica in vista per (la gioia dei fan di) Sex and the City?

È stato annunciato che l'attore John Corbett tornerà nel ruolo di Aidan Shaw nella seconda stagione del revival di Sex and the City And Just Like That...

Non sappiamo ancora quale parte avrà all'interno della storyline, ma pare che la sua presenza sia garantita per un arco narrativo piuttosto consistente, della durata di più episodi.

In passato, il personaggio di Corbett era stato romanticamente legato a quello di Sarah Jessica Parker, Carrie Bardshaw, ma l'endgame per la protagonista di Sex and the City era stato Mr. Big. Ora, vista l'assenza di Chris Noth dal futuro di And Just Like That... sarà forse possibile qualcosa di più tra Carrie e Aidan?

Di certo è qualcosa che i fan amerebbero, e che anche Corbett sembrava volere, tanto da affermare giocosamente di essere nello show anche se non sarebbe poi tornato (facendo anche sorridere Sarah Jessica Parker, che trovò la cosa alquanto simpatica e divertente).

Ora però accadrà davvero, And Just Like That... Chissà cosa potrà accadere.