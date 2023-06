And Just Like That 2: Sarah Jessica Parker commenta finalmente il ritorno di Kim Cattrall

Qualche settimana fa aveva destato scalpore la notizia del ritorno di Kim Cattrall in And Just Like That 2, dopo la sua assenza nel corso della prima stagione dovuta al noto litigio dell'attrice con la collega Sarah Jessica Parker. Nelle ultime ore, invece, proprio la Parker ha rotto il suo silenzio sul ritorno della collega nei panni di Samantha.

In una recente intervista con TVLine, la star e produttrice esecutiva di And Just Like That... Sarah Jessica Parker ha fatto un po' di luce in più su come è nato il ritorno della Cattrall.

"È stata un'idea di cui abbiamo discusso tutti, io, [lo showrunner] Michael Patrick [King] e lo studio", ha spiegato la Parker. "Era un momento molto opportuno in una storia molto specifica, in una sorta di evento consequenziale nella vita di Carrie. Samantha è presente con l'escamotage dei messaggi di testo anche in questa stagione, prima della sua comparsa in carne e ossa. Mi è sembrato un modo molto carino di rendere omaggio ai 25 anni della serie. Mi dispiace che la notizia sia trapelata, ma è solo una piccola telefonata molto carina e veloce che sembra così normale e che è un ritratto perfetto della longevità di quell'amicizia, del suo significato e della facilità con cui prosegue".

Secondo quanto riportato, la Samantha della Cattrall apparirà brevemente nel finale della seconda stagione, in una scena voluta dai dirigenti della HBO e di Max e girata a New York a fine marzo. La scena consisterebbe in una conversazione telefonica con Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), si svolge in auto e non prevede l'interazione della Cattrall con nessuno dei membri del cast di And Just Like That... o con lo showrunner Michael Patrick King.

Nel corso della prima stagione, l'assenza di Samantha sullo schermo è stata spiegata con un litigio tra lei e Carrie, che si sono poi riavvicinate dopo la morte di Mr. Big (Chris Noth).

La Stagione 2 di And Just Like That... debutterà sulla piattaforma Max domani, 22 giugno. In Italia, la stagione arriverà in esclusiva su Sky e in streaming su Now.