And Just Like That: arriva il documentario ufficiale sul revival di Sex and the City!

Terminata la prima stagione del revival / reboot di Sex and the City, ovvero And Just Like That, sulla piattaforma digitale HBO Max verrà diffuso in streaming anche un documentario ufficiale sulla lavorazione dello show e su come si è arrivati al via libera definitivo che ha permesso allo studio di tornare a raccontare le vite dei personaggi.

Ad annunciarlo tramite un tweet sul proprio profilo ufficiale è stata Cynthia Nixon: "Abbiamo il documentario! And Just Like That: The Documentary sta arrivando su HBO Max! Il 3 febbraio!". In allegato anche il trailer ufficiale del documentario che getterà un occhio più approfondito sul dietro le quinte del revival di Sex and the City e svela anche parti dello show dirette dalla stessa Nixon. Finora sono stati diffusi nove episodi del reboot, quindi ne manca solo uno all'appello, il finale. La serie è sempre stata descritta come una Limited Series, quindi a meno di annunci improvvisi dovrebbe concludersi solo con una stagione.

Qualche settimana fa, poi, si ipotizzava che il revival non sarebbe proseguito a causa delle polemiche su Chris Noth, accusato di molestie sessuali. Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Us Weekly, una fonte anonima ha affermato che ogni pianificazione per una seconda stagione del revival di Sex and the City è stata interrotta in questi giorni, come reazione alle accuse di molestie. "Prima di questa storia si parlava di fare un'altra stagione per lo show, ma dopo quello che è successo negli ultimi giorni tutte quelle discussioni si sono fermate", ha detto la fonte. "Sono tutti molti tesi per quello che è successo".

Noth in seguito ha rilasciato una dichiarazione nella quale ha negato ogni accusa, scrivendo: "Le accuse contro di me fatte da questi individui che ho incontrato anni, se non decenni fa, sono categoricamente false. Ma i fatti di cui si parla potrebbero risalire a trent'anni fa come a trenta giorni fa, non è questo il punto: si riferiscono a cose mai accadute, perché gli incontri sono stati sempre consensuali".