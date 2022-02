And Just Like That, l'autrice del romanzo Sex and the City critica lo show revival

Candace Bushnell, autrice del romanzo Sex and the City sul quale si basa la celebre serie tv HBO, ha dichiarato di essere rimasta 'davvero sorpresa' dal revival And Just Like That. Una sorpresa totalmente negativa. Bushnell ne ha parlato durante un'intervista rilasciata al New Yorker, spiegando il suo punto di vista.

"Sono davvero sorpresa da molte delle decisioni prese nel revival. Sapete, è un prodotto televisivo, realizzato con Michael Patrick King e Sarah Jessica Parker, che hanno lavorato molto con HBO in passato. HBO ha deciso di riprendere in mano questo franchise ed è ciò che hanno ideato".



Bushnell non nasconde l'amarezza per quanto realizzato dal network e dai suoi creatori. E ha specificato il momento in cui ha smesso di relazionarsi con il personaggio di Carrie:"L'ho già detto, quando il personaggio di Carrie va a letto con Mr. Big dopo che si è sposata con un'altra persona... è in quel momento che ho sentito come se il personaggio diventasse qualcuno di diverso da me" ha dichiarato l'autrice. Sul nostro sito trovate la recensione di And Just Like That.



Ma Candace Bushnell proprio non riesce a ritrovarsi nella Carrie del revival:"Niente affatto. Voglio dire, Carrie Bradshaw è diventata una donna eccentrica che ha sposato un ragazzo molto ricco. E questa non è la mia storia, né quella dei miei amici. Ma la tv ha una sua logica".



Ora i fan si chiedono: ci sarà una seconda stagione di And Just Like That?